Incontro culturale a Sciacca con la mostra delle copie delle opere di Caravaggio

Si svolgerà a Sciacca, alle ore 17 di venerdì 27 dicembre presso la sede del Circolo di Cultura in corso Vittorio Emanuele, la mostra “Nascita e Rinascita” delle copie delle opere di Caravaggio. L’inaugurazione della mostra si aprirà con un breve saluto di Giovanni Di Vita, presidente del Circolo di Cultura di Sciacca. Dialogheranno Giovanbattista Tona, consigliere della Corte di Cassazione nonché appassionato delle opere di Caravaggio e il maestro Calogero Termine, autore delle opere esposte. A seguire si terrà il convegno dal titolo “La natività ed il seppellimento di Santa Lucia: dalla Nascita alla Rinascita” ancora una occasione per parlare di Caravaggio. Tra i relatori figurano esperti e studiosi di storia, religione e arte che porteranno il loro contributo alla discussione che si aprirà sulle due opere oggetto del convegno. Si approfondirà la figura di Santa Lucia, analizzandone brevemente la vita, il culto e la sua influenza sulla cultura e la società siciliana. Gli interventi sono affidati a Maria Antonietta Vullo, docente di lettere a Marianopoli in provincia di Caltanissetta, al sacerdote Bernardo Briganti, direttore dell’Ufficio pastorale Tempo Libero Turismo e Sport nella Diocesi di Caltanissetta e al professore Giuseppe Maria Spera, architetto e docente di storia dell’arte ma anche studioso di Caravaggio. Il Prof. Spera, tra le altre pubblicazioni, è autore di uno studio su “Il Caravaggio a Messina: l’Adorazione dei Pastori, una tela da riscoprire” realizzato in collaborazione tra l’Università di Catania e L’università spagnola di Valencia. Saranno esposte copie di opere di Caravaggio realizzate dal maestro saccense Calogero Termine. In particolare, si potrà ammirare la copia, a dimensioni naturali di cm 268×197, della Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi che racconta la nascita di Cristo. L’originale, dipinta nel 1609, come si ricorderà, è stata trafugata dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo probabilmente la notte tra il 17 e il 18 ottobre del 1969 e mai più ritrovata. E’ inserita tra le 10 opere più ricercate al mondo, la seconda per l’Fbi. Oltre alla Natività potremmo ammirare anche una copia del Suonatore di Liuto, del Bacco, della Canestra di frutta ed altre opere che stanno arrivando a Sciacca per l’occasione.