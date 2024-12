Inaugurazione Galleria Caltanissetta, Germanà e Francilia (Lega): “Risultato importante”

Inaugurata la nuova galleria sulla Strada Statale 640, un’opera cruciale per la mobilità della Sicilia centrale. L’intervento, parte dell’ammodernamento della “Strada degli Scrittori”, migliorerà i collegamenti tra Caltanissetta e Agrigento, contribuendo a potenziare l’infrastruttura viaria siciliana. “L’apertura di questa galleria è un risultato importante per la Sicilia – sottolinea Matteo Francilia, consigliere del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha tagliato il nastro su delega dello stesso ministro. “L’impegno del ministro Salvini, del governo e di Anas per l’adeguamento della SS 640 – spiega ancora Francilia – proseguirà con ulteriori interventi in programma. Saranno inoltre completati lo svincolo sulla SS 626 e la rampa di immissione sulla SS 640 in direzione A19. L’ultimazione dei viadotti Salso, Arenella 3 e San Giuliano è prevista entro il primo semestre dell’anno prossimo, con un investimento complessivo di 1,025 miliardi di euro”. All’inaugurazione è intervenuto anche il senatore della Lega Nino Germanà, segretario della commissione Ambiente e Lavori pubblici a Palazzo Madama e commissario regionale del partito in Sicilia, che ha ringraziato il ministro Salvini per l’impegno costante a migliorare la mobilità regionale e a garantire maggiore efficienza nei collegamenti. Salvini – continua Germanà – rimane impegnato nel portare avanti progetti che rispondano alle esigenze del territorio e favoriscano lo sviluppo economico, grazie a una strategia che parte dal progetto del Ponte sullo Stretto e che innesca una armoniosa crescita di tutto il sistema infrastrutturale”.