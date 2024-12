Finanziaria siciliana, Gaetano Galvagno: “Grande orgoglio”

“Per il secondo anno consecutivo l’Assemblea Regionale Siciliana riesce ad approvare la legge di stabilità senza ricorrere all’esercizio provvisorio. Quest’anno è riuscita a farlo entro il 31 dicembre. Dovrebbe essere la normalità ma questo parlamento non lo faceva da oltre vent’anni. Per noi è un grande orgoglio. Mi sento di ringraziare il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore al Bilancio, e i parlamentari di tutte le forze politiche. a cominciare da quelli dell’opposizione e poi della maggioranza. E’ una norma che è dedita agli interventi sui Comuni e sulle chiese e che ci auguriamo possa dare ampio respiro per le sofferenze che stanno vivendo in questo momento”. A dirlo il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.