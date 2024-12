Finanziaria, Pellegrino (FI): “Storica approvazione nei termini. Strumento politico che indica rotta di sviluppo e solidarietà del Governo Schifani”

“Per la prima volta dopo vent’anni, la Sicilia approva una legge finanziaria entro il 31 dicembre. Questo risultato, di straordinario valore politico e amministrativo, consente al governo regionale, agli enti locali e alle parti sociali di pianificare le loro attività in modo efficace, conoscendo in anticipo le risorse e gli strumenti a disposizione. Si tratta di un segnale chiaro di efficienza e responsabilità”. Lo afferma Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia, commentando l’approvazione della legge finanziaria da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Pellegrino ha sottolineato il lungo e proficuo lavoro che ha portato a questo importante traguardo, frutto della collaborazione tra l’Aula, il Governo regionale e le opposizioni. “Il Presidente Schifani, l’assessore Dagnino e l’intero esecutivo, grazie anche all’egregio lavoro svolto dal Presidente dell’Assemblea Galvagno e dal Presidente della Commissione Daidone, hanno saputo creare una sintesi che conferma la direzione politica di questa legislatura: attenzione alle famiglie e alle fasce sociali più deboli, attenzione per le necessità degli Enti locali, sostegno alle imprese e al mondo produttivo e stabilizzazione dei lavoratori precari”.

Questa finanziaria, aggiunge Pellegrino, è più di uno strumento amministrativo: “È la conferma di una visione politica basata su solidarietà, inclusione, sviluppo e rilancio dell’economia produttiva della Regione. Un risultato che deve essere motivo di orgoglio per tutti i siciliani”.

Particolare attenzione è stata riservata al territorio di Trapani, con l’assegnazione di un contributo annuo di 8 milioni di euro per il triennio 25/27 per l’aeroporto di Birgi. “Questo intervento rappresenta un ulteriore attenzione verso il territorio dell’intera provincia di Trapani, che per il tramite dell’aeroporto, potrà puntare su un ulteriore sviluppo economico basato sul turismo e sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Gli effetti benefici sono già visibili, con un indotto economico in crescita che coinvolge tutta la provincia e va oltre i suoi confini”.

Pellegrino conclude con un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: “Il lavoro svolto testimonia la capacità dell’ARS di fare squadra per il bene della Sicilia, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e le prospettive di crescita del territorio”.