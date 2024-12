Crisi idrica nel nisseno, Michele Mancuso (FI): “Riattivate pompe di Ancipa verso San Cataldo e Caltanissetta”

“Pochi minuti fa sono state riattivate le pompe che convogliano l’acqua dalla diga Ancipa verso i comuni di Caltanissetta e San Cataldo”. Ad annunciarlo è Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, al termine di un incontro con il Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia. Alla riunione erano presenti, oltre a Mancuso, i sindaci, gli assessori dei due comuni interessati e altre figure istituzionali coinvolte. Mancuso esprime grande soddisfazione per questa svolta, che pone fine a quella che definisce “due giorni di follia istituzionale”. “È stato un momento estremamente delicato per la comunità, ma grazie al lavoro congiunto e alla determinazione di tutti, si è riusciti a ripristinare un servizio essenziale per i cittadini”, ha dichiarato.

Il deputato regionale ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati senza sosta per risolvere la crisi idrica. “Un ringraziamento particolare va al Prefetto, al Presidente della Regione Renato Schifani e al Dirigente Salvatore Cocina, che hanno dimostrato grande responsabilità e senso istituzionale”. Mancuso ha inoltre sottolineato la vicinanza e la solidarietà “a tutte le comunità colpite”, ribadendo che “solo attraverso la collaborazione e la solidarietà tra le istituzioni si potranno affrontare efficacemente sia le emergenze sia le sfide a lungo termine legate alla gestione delle risorse idriche”.