Con Forza Italia per lo sviluppo economico del territorio Nisseno, il presidente Schifani a Caltanissetta: “Credo molto in questa provincia”

Sviluppo economico del territorio nisseno. È questo il tema al centro del punto di fine anno 2024 di Forza Italia. Tema discusso in un’aula gremita all’Hotel Ventura di Caltanissetta e che ha visto la presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, oltre che al sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, del deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso e del segretario regionale Forza Italia Sicilia, Marcello Caruso.

Incipit d’apertura l’inno di Forza Italia, al quale sono seguite le parole di Michele Mancuso che ha ringraziato i presenti per il momento di convivialità condiviso e per il lavoro che attualmente si sta svolgendo per il bene del territorio nisseno. “Oggi più che mai siamo rincuorati e carichi dei risultati che abbiamo potuto portare a casa – ha dichiarato Mancuso –. Le risposte che stiamo dando con le manovre sono risposte pratiche che non appartengono solo a una politica intesa come linee guide, ma anche a una volontà più ampia e attenta di dare riscontro al territorio.”

Mancuso si è poi congratulato con il managment dell’azienda sanitaria provinciale per gli importanti risultati portati a casa dopo l’ultima commissione sanità. Infatti, l’onorevole Mancuso ha annunciato che verrà ripristinata l’oculistica e l’endocrinologia a Mussomeli, verranno aggiunti 30 posti letto nel reparto Medicina e dal 2025 verrà aperta l’Unità di terapia intensiva neonatale al Sant’Elia di Caltanissetta. “Un segnale importante per questa comunità, per chi chiede sicurezza nella nascita dei propri bambini. Ci impegniamo ogni giorno per la nostra Sicilia – ha concluso Mancuso –, e ci prepareremo a tante partite che vogliamo vincere e portare avanti con lealtà e passione.”

A seguire, il sindaco Tesauro ha espresso il proprio apprezzamento per l’attenzione che il presidente Schifani rivolge al territorio. “Io ho incontrato il presidente Schifani insieme a Mancuso per discutere della rete idrica e in poco tempo è stata finanziata ed emesso il decreto. È una risposta che diamo a tutta la città – ha continuato Tesauro –, e noi come Giunta, grazie alla presenza del presidente Schifani, lavoriamo alacremente per poter dare risposte ai cittadini. Siamo impegnati e presenti sul territorio perché vogliamo dare una svolta alla città e farla crescere sotto il profilo sociale ed economico.”

All’intervento del sindaco Tesauro è seguito quello del segretario regionale di Forza Italia, il quale ha dichiarato che il Partito sta “risalendo la china in maniera importante diventando un punto di riferimento per le persone”, poiché un partito cresce se c’è armonia e collaborazione. Caruso ha proseguito, poi, ringraziando anche i sostenitori del partito e Michele Mancuso per l’impegno sul territorio. “Se si stanno vedendo dei risultati è perché è arrivata una politica, che è quella del presidente Schifani, che è in continuità con quella del nostro presidente Berlusconi, che ci ha insegnato una politica del fare, che guarda alla gente – ha dichiarato ancora Caruso.

Il partito è forte e coeso, offre ai territori progresso, una nuova visione più partecipata che sia espressione di una volontà di tenere tutti uniti e su questi punti che Caruso ha concluso, poi, che si organizzeranno, oltre ai congressi provinciali, anche comunali.

A chiudere i lavori, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolineando come Caltanissetta sia una città alla quale il governo guarda con attenzione. “Oggi l’Ancipa ha superato i 3 milioni di metri cubi – ha dichiarato il presidente Schifani – e ringrazio il sindaco per la ricerca dei pozzi. La regione ha fatto la sua parte, ha mandato finanziamenti, ingegneri, progettisti e abbiamo cominciato una politica di affiancamento alle risorse idriche alle piogge.”

Il presidente Schifani ha dichiarato anche il suo impegno circa i dissalatori e i termovalorizzatori, nonché l’attenzione verso i giovani.

“Io credo nella logica di fare squadra e di rinnovamento – ha continuato il presidente Schifani –. Il nostro obiettivo era dare la sindacatura di Forza Italia a Caltanissetta e ci siamo riusciti. Credo molto in questa provincia. La Sicilia sta crescendo, il Pil aumenta; aumentano l’occupazione e le entrate e non perché aumenta la pressione fiscale, ma perché c’è più gente che paga le tasse e che quindi lavora. Ci sono aziende che producono di più e aumenta la volontà dei giovani di lavorare qui e di restare qui.”

A conclusione degli interventi sono seguiti momenti di scambio di auguri per le feste di Natale. Inoltre, il liceo artistico regionale Rosario Assunto di Caltanissetta ha realizzato due ritratti del presidente Schifani, ritratti che sono stati incorniciati e donati al Presidente.