Caltanissetta sale nella classifica per qualità della vita del Sole24Ore: dal 107mo è al 98mo posto

Caltanissetta si classifica al 98esimo posto nella classifica per qualità di vita del Sole24 Ore. E se nella scorsa edizione della Classifica si aggiudicava il 107esimo posto, oggi la vediamo salire in graduatoria con un cambio di marcia e premiata dal trend del Pil pro capite, nonostante il saldo migratorio che la vede 107esima in classifica.



Certo, la classifica del Sole24Ore ha in vetta Bergamo, ma la Provincia di Caltanissetta non molla la presa e anno dopo anno tenta di dare segnali positivi. Con una popolazione di 248.699 abitanti, nell’indagine del Sole24Ore vediamo nell’indicatore di Ricchezza e Consumi il rank 83°; mentre per Affari e Lavoro il Rank 106°; Giustizia e Sicurezza il rank di 56°; per Demografia e società il rank è 101°; e ancora per Ambiente e servizi il rank 78° e infine per Cultura e Tempo libero il rank è 94°.

L’indagine del Sole24Ore che fotografa il benessere dei territori vede la lunga corsa del Capoluogo nisseno, che vuole avanzare verso una risalita e conquistare le posizione della classifica.