Caltanissetta. Prorogati dall’Asp tutti gli incarichi a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2024

CALTANISSETTA. Sono stati prorogati tutti gli incarichi a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2024. Lo ha reso noto l’Asp di Caltanissetta. Si tratta di 2 Collaboratori Tecnici Ingegneri, 4 Fisioterapisti, 3 Ostetriche, 17 Tecnici di Laboratorio, 2 Tecnici della Neurofisiopatologia, 4 Tecnici della Prevenzione, 10 Tecnici di Radiologia, 8 Collaboratori Amministrativi, 3 Operatori Tecnici di Cucina, 188 Infermieri, 205 OSS.

Secondo le Direttive emanate dall’Assessorato della Salute, l’ASP di Caltanissetta procede alla proroga dei contratti in scadenza nelle more che vengano definite le prossime procedure di stabilizzazione.

È così che si vuole assicurare l’espletamento di tutte le attività di gestione ordinaria e la continuità dei servizi a tutela del paziente in primis, ma anche a salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere, sempre in coerenza con il fabbisogno di personale dell’azienda e nei limiti imposti dalle Direttive Assessoriali.