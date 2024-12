Caltanissetta. L’Asp replica alla Fp Cgil: “Si è agito in base alla capienza della dotazione organica e alla direttiva assessoriale”

La nota pubblicata dalla Fp Cgil dissente le condizioni di proroga degli OSS e degli infermieri, sebbene la Stessa Cgil aveva vantato in diverse occasioni di aver fatto sospendere la procedura di stabilizzazione mediante il ricorso al TAR.

“L’Asp di Caltanissetta ribadisce di aver agito secondo la capienza della dotazione organica vigente e in ossequio alla direttiva Assessoriale emanata. L’attuale Management ha dovuto fare i conti con una dotazione presente di personale OSS che superava abbondantemente ogni previsione della dotazione organica; a ciò si aggiunge una procedura di riqualificazione del personale in servizio in OSS per 18 unità che è stata poc’anzi conclusa”.

Nella nota l’Asp ha poi rilevato: “La proroga del personale precario, annoverata dalla Direttiva quale possibilità e non obbligo per le ASP, è stata definita dall’ASP di Caltanissetta in attesa che vengano concluse le procedure di stabilizzazione. Pertanto si attende la sentenza del TAR che pronuncerà l’obbligatorietà dell’immissione in servizio a tempo pieno del solo personale avente diritto.Il resto è populismo fine a se stesso”.