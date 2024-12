Caltanissetta. Gruppi di Opposizione: “Vincenzo Cancelleri sarà votato componente della FUA”

Arriva in redazione nota da parte dei gruppi di opposizione in cui viene comunicato il nome che in consiglio comunale, oggi pomeriggio, verrà votato come componente della FUA.

“Sarà Vincenzo Cancelleri il nome che tutti i gruppi di opposizione in consiglio comunale voteranno, oggi pomeriggio, quale componente della FUA (Area Urbana Funzionale- Unione dei Comuni). L’Unione dei Comuni rappresenta un nuovo ed importantissimo organismo in cui il consigliere Cancelleri sarà l’espressione delle forze civiche e politiche che oggi si pongono come alternative alle forze politiche di centrodestra che governano la città e la regione.”