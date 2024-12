Caltanissetta. Fornitura idrica con autobotte, ecco i numeri di emergenza per servizio gratuito

L’amministrazione comunale informa che è possibile richiedere il servizio di autobotte per una fornitura idrica da poter ricevere a titolo gratuito.

Si potranno contattare i numeri 335 549 81 36 – 331 171 58 10 – 331 61 38 765 e prenotare l’intervento.

Per agevolare il servizio di distribuzione, la tipologia di mezzo con il quale intervenire e le modalità di accesso sarà utile che gli utenti che chiameranno forniscano alcune informazioni inerenti la capienza del serbatoio o il suo accesso.

Il personale comunale o l’operatore incaricato chiederà alla persona che contatterà uno dei sopraindicati numeri:

la capienza e la tipologia del serbatoio e, in particolare, se si tratta di una cisterna condominiale o di un serbatoio singolo unifamiliare e le eventuali modalità o criticità per l’accesso allo stesso;

il nome e un numero di telefono da contattare nel momento in cui sarà disponibile il servizio di erogazione.

Potranno chiamare, per richiedere l’appuntamento, sia l’amministratore di condominio sia un inquilino purché, in entrambi i casi, la persona si renda disponibile a essere presente o contattabile nel momento in cui sarà disponibile l’erogazione della distribuzione idrica.

La fornitura verrà calendarizzata prendendo in considerazione tutte le richieste pervenute.