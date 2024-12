Caltanissetta. Finanziaria regionale, i ringraziamenti del gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia all’on. Totò Scuvera per il supporto alle scuole e allo sport

Il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia formato dal Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti, dagli assessori Vincenzo Lo Muto e Salvatore Petrantoni e dai Consiglieri comunali Alessandra Longo, Cristian Genovese e Martina Millaci ringraziano l’Onorevole Totò Scuvera per il supporto alle scuole e allo sport.

“Come amministrazione comunale, desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento all’Onorevole Totò Scuvera per il determinante sostegno che ha permesso di ottenere finanziamenti dedicati alla realizzazione e all’ammodernamento di strutture pubbliche nel nostro territorio, con un focus particolare sugli ambienti scolastici, sportivi ed eventi. Questo risultato dimostra l’impegno concreto di Fratelli D’Italia, verso il miglioramento delle condizioni di vita nella nostra comunità, offrendo agli studenti e ai giovani, spazi moderni, funzionali e sicuri per crescere, apprendere e praticare attività sportive. La valorizzazione delle scuole e degli impianti sportivi è un elemento cruciale per promuovere l’inclusione sociale, il benessere collettivo e lo sviluppo delle nuove generazioni. Grazie a questa collaborazione istituzionale, si evidenzia ancora una volta come il dialogo tra i vari livelli di governo possa portare a risultati concreti e significativi per i cittadini. Fratelli d’Italia lavorerà affinché questo sia solo il primo passo di un percorso volto a sostenere e migliorare la qualità delle infrastrutture pubbliche sul nostro territorio.”

Il governo regionale con la finanziaria approvata lo scorso 28 dicembre 2024 ha stanziato circa 700 milioni di euro a favore degli enti locali, distribuendo le risorse su diversi fronti la cui metà sarà destinata al fondo ordinario per i Comuni, mentre un’altra parte sarà riservata agli investimenti comunali. Inoltre, è stato creato un fondo di 4,5 milioni di euro per premiare i Comuni più virtuosi nella riscossione dei tributi.

Tra le altre iniziative quelle a supporto degli enti in difficoltà economica e lo stanziamento di circa 60 milioni di euro per affrontare il problema della siccità, ma anche un importante finanziamento per il mantenimento e potenziamento del servizio degli Assistenti alla Comunicazione (ASACOM), che consentirà ai Comuni di migliorare l’assistenza agli alunni con disabilità.

“Nel nostro comune, l’intervento finanziario, voluto dal partito della Meloni, è stato destinato a diversi progetti significativi: il sostegno alla promozione dello sport e delle celebrazioni della Settimana Santa, la realizzazione di un campetto polivalente presso la scuola “Caponetto/Sciascia”, l’ammodernamento del campo sportivo della scuola “Pietro Leone” e l’aggiornamento del miniautodromo per automodellismo di Pian del Lago. Ringraziamo l’On. Totò Scuvera per aver dato ascolto alle esigenze del nostro comune e per il suo prezioso contributo, dimostrando una visione lungimirante e un’efficace capacità di intervento.”