Caltanissetta. Contrasto alla guida in stato di ebrezza, la proposta del consigliere Mirisola: “Implementare il trasporto pubblico notturno”

Il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, Marcello Mirisola, ha presentato una mozione, che verrà discussa al prossimo consiglio comunale convocato per il 12 dicembre, a firma dell’intero gruppo consiliare di Forza Italia, circa le misure volte al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza nei giorni sensibili, attraverso l’implementazione del trasporto pubblico notturno.

“L’adozione di tale misura, nell’ottica principale di salvaguardia dell’incolumità di conducente, passeggeri e pedoni malcapitati, rappresenta un servizio utilissimo che vede accogliere contemporaneamente le “richieste di aiuto” dei giovani, i quali vedrebbero salva la patente in caso

di pose di controllo munite di alcooltest, soprattutto dopo l’approvazione del disegno di legge che introduce il nuovo Codice della Strada; delle famiglie, che non starebbero in ansia ad aspettare a casa i propri giovani cari temendo per incidente o beghe penali legate all’abuso di sostanze

alcoliche; e non per ultimo quelle dei commercianti che fanno della vendita di alcolici e superalcolici il proprio Core Business, in quanto questi ultimi, soprattutto con l’avvento del rinnovato Codice della Strada, vedrebbero i ricavi delle proprie attività fortemente compromessi.

La mozione, condivisa in conferenza dei capigruppo da tutti i presenti, consentirebbe a chi volesse fruire del servizio, di utilizzare una “navetta” sia all’andata che al ritorno dai vari checkpoint appositamente individuabili in zone limitrofe le varie attività notturne della movida nissena, durante

i fine settimana e nei periodi festivi che vedono un incremento di afflusso nei locali, dalle ore 22:00 alle ore 3:00.”