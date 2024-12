Callipo, premio di 800 euro in buoni benzina ai dipendenti

(Adnkronos) –

Un premio ai dipendenti del valore di 800 euro in buoni benzina. È quanto garantisce il gruppo Callipo, non nuovo a iniziative del genere, in seguito all'accordo con la Fai Cisl. Una nuova importante iniziativa di welfare aziendale che conferma la sensibilità dell'azienda verso le esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie. "Siamo davvero soddisfatti per il raggiungimento di questo accordo, che si inserisce in un quadro più ampio di misure che il gruppo Callipo ha adottato nel tempo in un continuo e proficuo confronto con il nostro sindacato, come il bonus nido e asilo, il sostegno alle attività sportive per i figli dei dipendenti, le iniziative legate all'assistenza sanitaria, i premi di produttività, le convenzioni e i prestiti aziendali agevolati" spiega il segretario generale della Fai Cisl 'Magna Grecia', Stefano Lucia. "Iniziative che hanno l'obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita dei dipendenti e delle loro famiglie". "Il gruppo Callipo dimostra ancora una volta di mettere al centro, oltre alla politica della qualità, la valorizzazione del capitale umano e una politica di welfare moderna e attenta. Questo accordo rappresenta una nuova e significativa tappa nel consolidamento delle relazioni costruttive e responsabili tra impresa e sindacato, che consentono di conciliare l'incremento della produttività aziendale con la capacità di offrire risposte sempre più puntuali alle necessità dei lavoratori", dichiara il segretario generale della Cisl 'Magna Grecia', Daniele Gualtieri. "Un significativo esempio di come, anche in Calabria, è possibile coniugare elevati livelli di welfare aziendale e produzioni di qualità. Un comparto, quello dell'agroalimentare, sempre più apprezzato dai mercati nazionali ed esteri, come testimonia la costante crescita delle esportazione dei prodotti made in Calabria", evidenzia il segretario generale della Fai Cisl Calabria Michele Sapia, secondo cui "è necessario continuare a puntare su welfare, contrattazione, sicurezza e formazione, al fine di sostenere competitività, redditività e buona occupazione". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)