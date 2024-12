Calcio e Solidarietà. La Nissa aderisce al progetto “Resurrexit” promosso dalla parrocchia di Santa Flavia

La NISSA F.C. conferma il suo impegno nel sociale partecipando attivamente al progetto “Resurrexit”, promosso dalla parrocchia di Santa Flavia. Il progetto, che mira a offrire un’opportunità di crescita e aggregazione ai bambini del quartiere, uno dei più poveri della città, ha portato alla creazione di una scuola calcio gratuita presso il campetto del Santuario della Madonna di Fatima, voluta fortemente da Ottavio Bruno, scrittore e grande conoscitore della storia biancoscudata

Oltre 60 bambini del quartiere, uno dei più svantaggiati, si ritroveranno nel campetto della parrocchia, per praticare il calcio in un ambiente sano e stimolante. Gli allenamenti si svolgeranno due volte a settimana e rappresenteranno non solo un momento di sport, ma anche di comunità e speranza per il futuro.

L’inaugurazione del progetto è stata un evento significativo, arricchito dalla presenza di una delegazione di calciatori della Nissa, guidata dal team manager Alessandro Bonanno. Tra i protagonisti della giornata spiccano i giocatori Entonjo Elezaj, Dario Maltese, Emiliano Dalloro, Luca Bruno e Juan Barrera, che hanno regalato ai giovani partecipanti un’esperienza indimenticabile. Presente anche il dirigente Figc Beppe Anzaldi.

Un momento speciale è stato segnato dall’arrivo di Giovanni Italia, ex giocatore della storica Nissa degli anni ’70 e ’80, che parteciperà ai corsi come tecnico della scuola calcio. La giornata si è conclusa con una partitella amichevole in cui i bambini hanno avuto la possibilità di giocare fianco a fianco con i loro idoli, regalando sorrisi e emozioni.

“La Nissa FC è onorata di poter contribuire a questo progetto – ha dichiarato il team manager Alessandro Bonanno –. Vedere la gioia negli occhi dei bambini e sapere di fare qualcosa di concreto per il loro futuro ci riempie di orgoglio. Lo sport può essere un potente strumento di inclusione e crescita, e siamo felici di metterlo al servizio della comunità di Santa Flavia”. L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione di responsabilità sociale della Nissa, che si impegna a essere non solo una squadra di calcio, ma anche un punto di riferimento per il territorio.