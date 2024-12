Ballando con le stelle, Mariotto torna e si scusa: “Ho mancato di rispetto”

(Adnkronos) –

Guillermo Mariotto torna a Ballando con le Stelle e riprene il suo posto in giuria, accanto a Selvaggia Lucarelli. Dopo due settimane di ipotesi e indiscrezioni, lo stilista ha chiesto pubblicamente scusa "per aver mancato di rispetto" al pubblico e alla Rai.

Milly Carlucci ha spiegato ai telespettatori cosa è accaduto nel corso delle ultime due settimane dopo l'abbandono di Mariotto dallo studio televisivo del dance show di Rai 1, avvenuto lo scorso 30 novembre in diretta: "C'è stato un gran polverone su questo argomento, si sono scatenate tante ipotesi diverse, qualunque fosse la giustificazione della sua scelta non è un atto trascurabile, ma voglio spiegare che è grave uscire da uno studio televisivo della Rai", ha tuonato la conduttrice, comminando un "cartellino giallo", un'ammonizione per la fuga. "Parlando con Guillermo Mariotto abbiamo capito che sta attraversando un momento di particolare difficoltà emotiva, il che non giustifica quello che è accaduto, ma ci fa capire il motivo per cui l’ha fatto”, ha contestualizzato Milly Carlucci. In un filmato mandato in onda, la produzione ha mostrato alcuni dei momenti 'vulnerabili' del giurato durante questa edizione di Ballando con le stelle. Poi, sono arrivate le scuse del diretto interessato: “Sono qui a fare ‘mea culpa’. Non si può lasciare il lavoro così, ho dovuto assentarmi, mi sono sentito male per tutto lo stress, per quello che sta succedendo nella mia vita”, ha detto Mariotto, chiedendo scusa ai telespettatori. “In tutti i modi possibili io chiedo scusa, perché ho mancato di rispetto alla Rai, a Milly Carlucci in particolar modo e a voi tutti, mi dispiace”, ha ripetuto il giudice più volte. Lo stilista è entrato in studio con un mazzo di fiori chiedendo nuovamente scusa alla padrona di casa. Milly ha così replicato: "Grazie per le tue rose, grazie per le scuse, ma ora ci sediamo e facciamo i seri", ha concluso Milly Carlucci, accogliendo nuovamente il giurato in studio e invitandolo al suo posto accanto a Selvaggia Lucarelli. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)