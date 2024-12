American Airlines blocca voli per problema tecnico. Dopo un’ora stop revocato

(Adnkronos) – Un grave "problema tecnico" ha costretto American Airlines a tenere a terra tutti i suoi aerei alla vigilia di Natale. "Abbiamo riscontrato un problema tecnico con tutti i voli American Airlines" ha informato la compagnia aerea in una nota. Lo stop a terra è stato ora revocato", ha fatto sapere la Federal Aviation Administration (Faa) in una nota in cui si precisa che l'interruzione è durata un'ora. La Faa e American Airlines non hanno ancora fornito informazioni sulla natura del problema tecnico che ha causato lo stop dei voli. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)