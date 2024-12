A Palermo, tra i quartieri Cep e Borgo Nuovo, inaugurata opera d’arte dedicata a Totò Schillaci

Un’opera d’arte dedicata al calciatore Totò Schillaci che sorge tra i quartieri Cep e Borgo Nuovo, a Palermo . E’ stata inaugurata ieri pomeriggio, realizzata dall’artista Salvo Castellese, su incarico della Fondazione Federico II e su proposta di Vincenzo Figuccia (Lega).

L’opera è stata installata in una parte del prospetto del centro commerciale La Torre, in via Assoro, a due passi dal quartiere Cep, dove è nato Totò Schillaci. All’inaugurazione dell’opera erano presenti il ​​presidente dell’Ars e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, che ha promosso il progetto, e il deputato regionale Vincenzo Figuccia.

L’opera rientra nel progetto di street Art “Le strade da seguire” e rappresenta un uomo che è stato e continua ad essere un modello di ispirazione per tanti giovani, ossia il calciatore palermitano Totò Schillaci. L’opera, realizzata da Salvo Castellese su una tela per esterno con colori acrilico e vinilici, è propedeutica alla realizzazione di un murales gigante sulla facciata di un edificio del Cep come quella in ricordo di Maradona a Napoli. (ANSA).