Tragedia in Ospedale a Catania: neonata muore dopo il parto

Una neonata è morta poco dopo essere nata. E’ accaduto a Catania. Qui, come riportato da LiveSicilia, si è consumato il dramma della piccola e della sua famiglia. La piccola era nata nell’Ospedale Garibaldi nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduta. La madre, colpita da gravi complicazioni, era stata trasferita in terapia intensiva.

Il marito, ha sporto un esposto. La magistratura ha immediatamente avviato le indagini del caso, disponendo il sequestro della salma della piccola e l’acquisizione della cartella clinica per ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità.