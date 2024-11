Rally Sicilia: ritorna il corso per navigatori dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025

La scuderia Island Motorsport in collaborazione con la società TEMPO s.r.l. indice e organizza il corso teorico pratico per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dei rally nel ruolo di “co-driver” ….. sicuramente molto interessante anche per i piloti , che potranno meglio capire cosa “pretendere” dai compagni d’avventura.

Il corso sarà coordinato da Alessandro Failla e Eros Di Prima con i Campioni Italiani Simone Campedelli e Tania Canton coadiuvati da Gianfranco Rappa , oltre che da esperti di vari ambiti del motorsport e sarà strutturato in due parti , quella della teoria , che si svolgerà presso l’Hotel Giardino Inglese ( in Via Libertà 63 Palermo ) e una prova pratica su strada , con auto da competizione pilotate da Rallysti isolani. Il 4° Corso Navigatori Rally si terrà in data 31 Gennaio 1 e 2 Febbario e avrà il seguente programma :

Venerdì 31 Gennaio dalle ore 18.00 alle 20.00 Teoria

Sabato 1 Febbraio dalle ore 10.00 alle 18.00 Teoria

Domenica 2 Febbraio dalle ore 9.00 prova pratica ,

a seguire pranzo e consegna dei premi e dei diplomi.

A tutti gli allievi verrà donato un utile manuale e un quaderno note professionale . Il migliore allievo Under 23 verrà premiato con la Licenza ACIsport di conduttore per la stagione 2025 . La scuderia Island Motorsport avrà cura di proporre i più valenti allievi ai suoi piloti affinché possano realizzare il proprio sogno di competere nei rally .