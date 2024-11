Promozione. Il Serradifalco a caccia di punti nella tana del Kamarat; Niscemi e Vigor Gela cercano la vittoria per allungare in classifica

Nel campionato di Promozione, girone C, trasferta difficile per il Serradifalco Calcio che affronta una delle tre favorite del girone per la vittoria finale, ovvero il Kamarat (ore 15).

Serradifalco Calcio

I falchetti, che hanno pareggiato 1-1 nel turno precedente contro la corazzata Nicosia, sperano di ripetere l’ottima prestazione offerta contro gli ennesi anche a Cammarata. L’obiettivo resta pertanto quello di fare punti per muovere la classifica e uscire prima possibile dalle zone basse.

Nel girone D, invece, la capolista Niscemi (nella foto), imbattuta nel proprio girone e a punteggio pieno, affronta in casa il Priolo per tentare di conquistare la nona vittoria di fila in questo campionato.

La squadra di Comandatore sta benissimo e appare in grado di fare bene anche contro un avversario ostico come il Priolo (ore 14,30 stadio “Pontelongo”). La Vigor Gela invece gioca in casa contro la Gymnica Scordia in un match fondamentale per allungare nelle zone alte della classifica. I gelesi sono al momento la terza forza del campionato, ma con la Pro Ragusa che gioca in trasferta a Scicli, potrebbe benissimo superare i ragusani e attestarsi al secondo posto.

Dunque, una partita per il primato e l’altra per puntare invece al secondo posto in un girone nel quale le due squadre nissene l’hanno fin qui fatta da protagoniste.