Prima Categoria. Vola l’Accademia Mazzarinese nell’anticipo; Sommatinese per allungare in classifica, Don Bosco Mussomeli per riprendere il cammino

Nel campionato di Prima Categoria nel girone F anticipo importante per l’Accademia Mazzarinese che ha battuto 1-3 fuori casa il Ragusa Boys. La squadra ospite è andata a segno con le reti di Gallo, Lo Sardo e Furbo. Un tris vincente per i mazzarinesi che si sono portati così al quinto posto in classifica con 10 punti balzando in piena zona play off.

Domenica, invece, sempre nello stesso girone, il Terranova Gela ospita il Motta con l’intento di conquistare i primi punti in questo girone del campionato di Prima categoria. Fin qui, infatti, la compagine gelese non è ancora riuscita a schiodarsi dal fondo della classifica.

Si giocano poi domenica le altre tre gare delle Nissene nel girone B di Prima categoria. La capolista Sommatinese è impegnata fuori casa contro il Città di Petralia Soprana in un testa coda insidioso nel quale è importante per la squadra ospite sbloccare il risultato prima possibile con uno dei suoi attaccanti per poi, attraverso il gioco, portare a casa una vittoria che sarebbe preziosa per dare ulteriore consistenza al primato in classifica.

La vice capolista Don Bosco Mussomeli, invece, al Nino Caltagirone proverà a battere i palermitani della Belsitana e a riprendere il cammino in classifica interrotto domenica scorsa. I manfredonici sono più che mai motivati a dare il massimo per non perdere ulteriore terreno e anzi guadagnarne con una vittoria.

Infine, il Campofranco Calcio sarà impegnato in casa contro la corazzata Gangi. Un match che i padroni di casa dovranno interpretare al meglio per conquistare punti necessari per attestarsi in zona play off.