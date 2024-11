(Adnkronos) – Una 62enne di Pistoia si è aggiudicata un jackpot di 20mila euro. Un mese di novembre da ricordare per la giocatrice toscana. Come riferisce Agipronews la vincita è stata fatta a Cinco, gioco che unisce il bingo e le carte francesi. La signora ha acquistato cartelle per un valore totale di soli 2 euro, portando a casa il montepremi grazie al 4 di quadri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)