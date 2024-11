Pallavolo femminile B1. La Traina Albaverde affronterà la VolleyRo per la quarta giornata di andata a Roma

Sarà il VolleyRo Casal del Pazzi Roma il prossimo avversario della TRAINA SRL che nella quarta giornata di andata della serie B1 femminile affronta la prima delle tre trasferte in terra laziale.

La società romana è una tra le più titolate in campo giovanile a livello nazionale avendo totalizzato ben 13 scudetti negli ultimi nove anni, distribuiti nelle categorie under 14, 16 e 18.

Addirittura nel 2018 il VolleyRo conquistò contemporaneamente tutti e tre i titoli nazionali con un triplete che fece notizia.

Una vera fucina di giovani talenti che sta affrontando la terza serie nazionale con la formazione under 18, mentre le under 16 sono schierate in serie B2.

Naturalmente non deve ingannare la giovane età delle atlete del Casal dei pazzi: le romane dopo tre giornate di gara sono ben salde al quarto posto in classifica (anche se in coabitazione con altre tre formazioni) con sei punti frutto di due vittorie nelle prime due giornate (in trasferta a Torre Annunziata e in casa con il Crotone) mentre nell’ultimo turno di campionato sono state sconfitte a Pomezia con un onorevole 3 a 1.

Grinta, entusiasmo, oltre che un buon livello tecnico, sono le principali caratteristiche del prossimo avversario della TRAINA.

Dal canto suo la compagine nissena sarà guidata per la prima volta in stagione da Giampietro Rigano.

IL tecnico messinese ha condotto in settimana i primi allenamenti con il gruppo squadra che sta tentando di assimilare nel più breve tempo possibile i dettami del neo allenatore coadiuvato anche in questo caso da Mauro Di Grande.

Sia dal punto di vista tattico che tecnico Rigano sta lavorando per applicare la “sua” pallavolo e naturalmente il processo di crescita ha bisogno i suoi tempi che comunque devono fare i conti con una classifica che vede dopo tre giornate Serena Moneta e compagne relegate nei bassi fondi già a tre punti dalla zona salvezza.

VolleyRo Casal dei Pazzi – TRAINA SRL è in programma sabato 2 novembre con inizio alle 15:30 al Pala Scozzese di Roma e sarà arbitrata da Dario De Martino di Napoli e Debora Nannini di Firenze