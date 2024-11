Opel Astra Sports Tourer Electric: divertimento di guida a zero emissioni

(Adnkronos) – La nuova Opel Astra Sports Tourer Electric è una station wagon fuori dal comune, perché abbina sportività, zero emissioni e una grande capacità di carico. Fino a 1.553 litri di spazio nel bagagliaio con i sedili posteriori abbattuti, con i passeggeri seduti in seconda fila, il bagagliaio arriva a 516 litri. Numeri questi, che considerando anche il suo temperamento sportivo, fanno della Opel Astra Sports Tourer Electric una station vincente. Cuore di questa polivalente familiare è il motore elettrico da 156 cavalli per 270 Nm di coppia massima. Il pacco batteria è da 54 kWh, l’autonomia complessiva arriva fino a 411 km nel ciclo WLTP. Veloce su strada ma anche nella ricarica. La nuova Opel Astra Electric è in grado di passare dal 10% all’80% della sua capacità massima di energia in soli 30 minuti in presenza di una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW. Per chi è alla ricerca delle massime prestazioni è disponibile in gamma anche la GSe (Grand Sport electric) da 225 cavalli e 360 Nm di coppia massima. Una plug-in con performance alla stregua di una sportiva. Su tutte le GSe sono di serie anche gli ammortizzatori dotati di tecnologia Frequency Selective Dumping che a seconda della situazione, condizioni stradali e stile di guida, variano la loro risposta. Ne deriva una guida più confortevole (alte frequenze), con brevi impatti in presenza di un asfalto non perfetto e sportiva (basse frequenze). Caratteristica che unisce tutte le varianti della Opel Astra Sports Tourer è il baricentro basso, che consente al guidatore un ottimo controllo della vettura in curva e alle alte velocità e un’elevata stabilità in frenata. La GSe dispone di un telaio ulteriormente ribassato rispetto al resto della gamma, per un’aderenza da vettura sportiva. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)