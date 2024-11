Nell’Ennese partiti interventi di messa in sicurezza delle zone colpite dall’alluvione di ottobre

Sono partiti in provincia di Enna gli interventi per mettere in sicurezza le zone più colpite dal maltempo del 19 e del 20 ottobre scorsi. Nella zona del Comune di Assoro si stanno ripristinando gli argini del fiume Dittaino, mentre nel territorio comunale di Enna è già attivo il cantiere per riaprire al transito via Pergusa, interrotta a causa di una frana. I lavori rientrano tra i cinque interventi urgenti previsti dallo stato di emergenza regionale deliberato dalla giunta con un finanziamento di 2,8 milioni di euro.

«Continua l’impegno del governo per riportare alla normalità le zone più colpite dal maltempo del mese scorso – dichiara il presidente Renato Schifani –. Nell’Ennese si sta lavorando da una parte per evitare altri eventi alluvionali e dall’altra per eliminare i gravi disagi che i cittadini sono costretti ad affrontare ormai da settimane a causa dell’interruzione di una strada fondamentale come via Pergusa».



Lungo il fiume Dittaino, si sta intervenendo su un tratto di circa 160 metri. Nelle fasi iniziali è stato realizzato un argine provvisorio in modo da consentire i rilievi necessari alla stesura, poi, del progetto esecutivo per la messa in sicurezza definitiva. I lavori di somma urgenza sono stati finanziati con 700 mila euro e sono stati affidati alla ditta Edilvame srl dal Genio civile di Enna che si sta avvalendo anche della collaborazione del personale degli uffici di Agrigento e Caltanissetta.

In via Pergusa, invece, i rocciatori stanno lavorando per rimuovere i massi pericolanti lungo il costone di 15 metri coinvolto da una frana causata dal maltempo che ha portato all’interruzione della strada. In un secondo tempo, si procederà alla rimozione di tutti i massi finiti sulla carreggiata in modo da arrivare entro questo mese a una parziale riapertura al transito. Successivamente partiranno i lavori per la messa in sicurezza del costone. Gli interventi sono stati affidati alla Sicania Costruzioni srl dal Genio civile di Enna. Le valutazioni sull’approccio progettuale sono state realizzate con il supporto tecnico e scientifico, a titolo gratuito, del dipartimento di Ingegneria e architettura dell’università Kore di Enna sulla base di una convenzione stipulata con il Dipartimento regionale tecnico della Regione Siciliana. Come per il fiume Dittaino, anche per i lavori in via Pergusa il finanziamento ammonta a 700 mila euro.



Con i due cantieri aperti nel territorio di Enna, salgono così a quattro gli interventi già partiti e previsti dallo stato di emergenza regionale. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati avviati anche i lavori a Stromboli e nella frazione di Ginostra. Un intervento urgente è previsto anche alla foce del fiume Salso, a Licata, nell’Agrigentino, per rimuovere i detriti alluvionali. Il coordinamento è affidato al dirigente generale del dipartimento Tecnico dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, Duilio Alongi, in qualità di commissario per l’emergenza.