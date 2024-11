Mussomeli. Alleanza Cattolica, l’8 novembre presentazione del volume “Conservatori” di Marco Invernizzi e Oscar Sanguinetti

Venerdì, 8 novembre, alle ore 18:00, alla Biblioteca comunale “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli, sita in via S. Maria dei Monti, 9, si terrà l’evento “Conservatori del futuro: che cosa conservare, come ricostruire”.

Organizzato da Alleanza Cattolica in collaborazione con I.D.I.S, l’evento sarà occasione per presentare il volume “Conservatori: Storia e attualità di un pensiero politico” di Marco Invernizzi e Oscar Sanguinetti, edito da Edizioni Ares e con i contributi di Giovanna Orsina, Andrea Morigi, Francesco Pappalardo, Mauro Ronco.

A introdurre e coordinare l’evento Gianluca Nigrelli, presidente del Consiglio comunale di Mussomeli; Alberto Maira, Reggente regionale di Alleanza Cattolica; Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli.

Interverranno: Raul Russo, Senatore della Repubblica; Alessandro Pagano, Nucleo programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Marco Invernizzi, Reggente nazionale di Alleanza Cattolica.

Nel corso della serata sarà omaggiata la figura della professoressa Giuseppina Giudici Russo, già consigliere comunale a Mussomeli.