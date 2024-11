L’AI Performance Flagship realme GT 7 Pro a Milano per il lancio europeo

(Adnkronos) – realme ha annunciato, attraverso un comunicato stampa ufficiale, la data del lancio europeo del nuovo realme GT 7 Pro, il primo smartphone con Snapdragon 8 Elite sul mercato europeo. Dopo aver polverizzato i record di vendita del primo giorno in Cina, il GT7 Pro, nelle intenzioni di realme, è pronto a ridefinire gli standard di prestazioni e fotografia mobile, offrendo agli utenti un'esperienza inedita a un prezzo decisamente competitivo.

Il realme GT 7 Pro verrà presentato con un sorprendente display OLED Samsung Eco da 6,78 pollici, sviluppato grazie all'ottimizzazione congiunta di Samsung e realme. Offre colori vivaci ed efficienza energetica con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di sampling istantaneo del tocco di 2.600 Hz, garantendo una visualizzazione fluida e un tocco ultra-reattivo. La luminosità di picco di 6500 nit consente una visione chiara anche alla luce diretta del sole, mentre il dimming PWM a 2160 Hz riduce l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato. Rispetto al gamut DCI-P3 al 100% di dispositivi come l'Iphone 16 Pro Max e il Samsung S24 Ultra, lo schermo del GT 7 Pro con un gamut DCI-P3 Wider al 120% presenta colori più vivaci e una ricca gamma di dettagli cromatici, rivelandosi davvero il display più colorato del settore. Inoltre, il realme GT 7 Pro supporta HDR10+ e Dolby Vision, offrendo un'esperienza visiva superiore grazie al contrasto e all'accuratezza dei colori. Il display "quad-curve" conferisce al dispositivo un design elegante e immersivo che migliora l'esperienza d'uso per l'utente. È la prima volta che la tecnologia dello schermo di smartphone foldable dal prezzo superiore ai 2000 euro viene inserita in un dispositivo non foldable, ridefinendo l'esperienza visiva e stabilendo nuovi standard di eccellenza del display. Il realme GT 7 Pro, alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, si posiziona come un flagship dalle prestazioni AI, che ridefinisce i confini di ciò che uno smartphone AI è in grado di fare. In qualità di “Cavallo di battaglia dell'AI” e dotato di una serie di funzioni AI avanzate, mira a rivoluzionare il settore nel comparto dell'intelligenza artificiale. Il realme GT 7 Pro integra perfettamente l'intelligenza artificiale fra efficienza, imaging e gaming, offrendo innovazioni come l'AI Sketch to Image per trasformare gli schizzi in immagini dettagliate, AI Motion Deblur e AI Telephoto Ultra Clarity per scatti nitidi e precisi, e, infine, AI Game Super Resolution per potenziare le immagini fino a 1,5K, offrendo un'esperienza di gioco coinvolgente. Il realme GT 7 Pro debutta con realme UI 6.0, che offre una miscela perfetta di Fluid Design e funzioni AI avanzate. Con colori adattivi e animazioni vivaci, offre un'esperienza utente più dinamica e personalizzata. I nuovi temi Flux consentono una personalizzazione delle icone, delle schermate di blocco e degli sfondi, mentre gli avvisi Live aggiornati forniscono aggiornamenti in tempo reale senza dover passare da un'app all'altra. realme "Share" supporta ora trasferimenti di file più veloci e di alta qualità, rendendo la condivisione multipiattaforma più facile che mai. Nel complesso, la UI 6.0 migliora l'esperienza d'uso del GT 7 Pro in modo fluido, intelligente e semplice. Dotato di un teleobiettivo con zoom ottico 3X e periscopio Sony IMX882, che offre chiarezza e dettagli superiori nelle riprese a distanza, il GT7 Pro supporta la fotografia subacquea a 360°, con immagini ad alta definizione anche sott'acqua. La modalità AI Snap, alimentata dal nuovo AI Demotion Engine, garantisce una nitidezza straordinaria nelle fotografie ad alta velocità, consentendo di immortalare con precisione i momenti più dinamici. Inoltre, il supporto per le Live Photo permette di salvare e condividere momenti vividi sia sullo smartphone che su Instagram. Il realme GT 7 Pro offre un’eccezionale combinazione di feature high end un prezzo competitivo, che lo rende una scelta di eccellenza nel mercato degli smartphone. Il giorno del lancio, che si terrà a Milano il 26 novembre, il GT 7 Pro rivelerà, inoltre, interessanti offerte early-bird. realme GT 7 Pro sarà disponibile in due versioni da 12+256GB con un RRP di 999,99€ e 12+512GB con un RRP di 1099,99€, mentre le promozioni di lancio verranno svelate il giorno di lancio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)