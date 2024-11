La Dc Giovanile regionale cresce: il plauso di Angela Cocita e Luigi Gallenti per Alessandro Sciacchitano, Salvatore Ginex e Sergio Cirrone

Angela Cocita vice segretario regionale di Sommatino e Luigi Gallenti coordinatore provinciale giovani hanno inteso lanciare tre giovani nella struttura regionale giovanile della Dc. Si tratta di Salvatore Ginex di Mussomeli, Sergio Cirrone di Niscemi e Alessandro Sciacchitano. I tre neo componenti della struttura regionale giovanile della Dc hanno espresso soddisfazione.

In particolare, Salvatore Ginex di Mussomeli, neo vicesegretario regionale giovanile DC ha dichiarato: “Sono onorato di poter rappresentare i giovani della mia provincia e di contribuire a un progetto politico che mira a costruire una Sicilia migliore. La rinascita della DC è per noi giovani una grande occasione per unire le forze e rispondere alle reali esigenze della nostra comunità. Lavoreremo instancabilmente per riportare fiducia nelle istituzioni e per dare voce a chi troppo spesso è stato dimenticato, con l’obiettivo di portare avanti valori di unità e progresso”.

Sergio Cirrone di Niscemi, neo vicepresidente ha invece rimarcato: “ho ricevuto un incarico di grande responsabilità. Ringrazio i giovani per la fiducia riposta nella mozione del Segretario eletto Giuliano Settimo. Saremo presenti sul territorio per ascoltare le istanze dei giovani e di tutti i cittadini siciliani perché vogliamo portare sui tavoli del governo i bisogni reali e impellenti delle persone. Abbiamo già scritto un’altra pagina di storia, dopo trent’anni nasce una nuova Democrazia Cristiana fatta di giovani e donne con grandi ideali di libertà, stanchi delle divisioni dei principali partiti di governo, con la volontà di unirsi per costruire un’Italia degna del suo nome e della sua storia.

Alessandro Sciacchitano di Riesi, referente regionale per la provincia di Caltanissetta ha ribadito: “ci adopereremo come partito per accogliere le proposte e le iniziative di tutte le attività presenti nel territorio “ afferma il segretario Alessandro Sciacchitano, rimanere a coltivare sogni e realizzarli nella nostra terra sarà la nostra priorità per una Sicilia “giovane e donna”.

Soddisfatto Luigi Gallenti di Gela, commissario provinciale: “Il gioco di squadra e la comunione di intenti ripagano sempre. Con Giuliano Settimo ha vinto un’idea, anzi, una speranza, ovvero, quella di vedere la nostra terra risplendere dopo anni e anni di martoriamento da parte di una classe dirigente inetta e priva di una visione. Sono certo che i ragazzi della provincia di Caltanissetta daranno un grande apporto e contributo al neo segretario, al quale vanno i miei più sinceri auguri.”

Angela Cocita di Sommatino, vice segretario regionale, infine, ha inteso ribadire: “fiera ed orgogliosa dei miei ragazzi, preparati, rispettosi ed umili. Sono stati premiati per la loro dedizione e per il loro instancabile lavoro svolto nel partito. Continuerò ad indirizzarli nella giusta strada per far sì che diventino la nuova classe dirigente. A tutti loro auguro un buon lavoro sicura che non deluderanno le mie aspettative e quelle del partito della Democrazia Cristiana che ancora una volta dimostra concretamente il giusto supporto a tutti i nostri giovani siciliani”.