Ieg: nei primi 9 mesi ricavi a 179,4 mln (+19,8%), utile sale a 21,046 mln

(Adnkronos) – Italian Exhibition Group (Ieg) ha chiuso i primi nove mesi con ricavi pari a 179,4 milioni di euro, in crescita del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'adjusted ebitda è pari a 42,8 mn (+32,5%) mentre l'adjusted ebit si attesta a 30 mln (+49,4%). L'utile si attesta a 21,046 mln, in forte rialzo rispetto ai 9,562 mln. Lo rende noto Ieg in un comunicato. La solidità del nostro modello di business e della nostra crescita, sottolinea l'amministratore delegato del gruppo Ieg, Corrado Arturo Peraboni, "sono palesati da una semplice constatazione: nei soli primi 9 mesi del 2024 la società ha superato tutti i risultati economico-finanziari dell’intero ultimo anno pre covid. L’ultimo quarter non farà che aggiungere valore al nostro risultato. Le performance del terzo trimestre sono superiori rispetto a quanto previsto dal nostro Piano Strategico 2023-2028. Come previsto il periodo ha beneficiato di un calendario più favorevole rispetto al 2023 includendo le manifestazioni Tecna – Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per le Superfici in Italia e Fesqua – Feira Internacional da Industria de Esquadrias in Brasile, manifestazioni che si aggiungono agli ottimi risultati conseguiti nella prima parte dell’anno da parte dei nostri prodotti core nel segmento degli eventi organizzati quali VicenzaOro, Sigep e RiminiWellness, Buone le performance conseguite anche nel segmento dei servizi correlati sia in termini di fatturato sia di marginalità". Il piano di investimenti a supporto della crescita del Piano Strategico, aggiunge, "sta proseguendo nel rispetto delle scadenze prefissate e nel corso del trimestre sono stati completati i lavori per l’installazione dei tre padiglioni temporanei a Vicenza, mentre ad ottobre sono stati ultimati i due padiglioni che arricchiranno il quartiere fieristico di Rimini fino alla realizzazione della grande cupola sul lato Ovest e renderanno disponibili ulteriori 8.300 mq per le prossime manifestazioni. E’ proseguito il lavoro di espansione anche attraverso la crescita per linee esterne con la finalizzazione a ottobre dell’acquisto del 51% di Vending Expo S.r.l. società organizzatrice della manifestazione Venditalia – The Vending Expo la principale manifestazione del settore della distribuzione automatica in Europa che avrà la sua prima edizione a Rimini nel 2026. Alla luce dei risultati ottenuti e delle brillanti performance realizzate dalle principali fiere autunnali Ttg Travel Experience ed Ecomondo, confermiamo la parte alta della guidance sui risultati economico finanziari previsti per il 2024". La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2024 è pari a 79,6 milioni di Euro in miglioramento di 7,9 milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2023 in cui era pari a 87,5 milioni di Euro e di 8,2 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2024 grazie alla generazione di cassa operativa. La stagionalità del business comporta un aumento della Pfn di 7,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2023. La Posizione Finanziaria Netta monetaria è pari a 35,1 milioni di Euro rispetto a 28,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2023. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)