A Gela sabato 16 novembre alle 12,30 in via Pisa, angolo via Tiziano, verrà inaugurato il murales “Donne resilienti”, alla presenza del Presidente dell’Ars e Fondazione Federico II Gaetano Galvagno, del vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola e dell’artista Roberto Collodoro, che ha realizzato l’opera.

Nell’occasione saranno presenti alla inaugurazione di questa importante opera d’arte anche il Sindaco Di Stefano e l’assessore alla Cultura, Viviana Altamore.