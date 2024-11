Che tempo che fa, da Gino Cecchettin a Laura Pausini: ospiti di oggi

(Adnkronos) – oggi, domenica 10 novembre dalle 19.30, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck.

Tra gli ospiti Gino Cecchettin, a un anno dalla scomparsa della figlia Giulia; Laura Pausini, attualmente in rotazione radiofonica con l’ultimo singolo 'Ciao'; Francesca Fagnani, conduttrice di 'Belve', in onda dal 19 novembre con la nuova stagione; la scrittrice, poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck e il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, autori del libro 'Oltre il male'; la senatrice a vita Elena Cattaneo, professoressa ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano e co-fondatrice e direttrice di UniStem, in libreria con 'Scienziate. Storie di vita e di ricerca'. E ancora: in collegamento dagli Stati Uniti Antonio Di Bella; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Fabio Volo, autore di 'Balleremo la musica che suonano', in cui per la prima volta abbandona la finzione del romanzo e racconta la propria storia personale senza filtri. Chiude la serata 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, Diego Abatantuono, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti del tavolo: Benedetta Pilato, quarta alle ultime Olimpiadi di Parigi nei 100 metri rana a un centesimo di secondo dal terzo posto, gara nella quale ha ottenuto il secondo miglior tempo della sua carriera; un grande ritorno al Tavolo; Gigi Marzullo; Sal Da Vinci, autore della hit disco di Platino 'Rossetto e caffè', virale su TikTok e che conta oltre 45 milioni di views su YouTube e 26 milioni di streaming su Spotify; Francesco Panella, appena tornato con la settima edizione di 'Little Big Italy', in onda ogni lunedì sera sul Nove. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)