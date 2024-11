Caltanissetta. “Uto Ughi per i Giovani”: gran successo al Teatro Margherita per la Masterclass del maestro Ughi

CALTANISSETTA. Grande successo di pubblico ed entusiasmo questa mattina a Caltanissetta per la Masterclass di alto perfezionamento in violino tenuta dal maestro Uto Ughi, un evento gratuito per i giovani studenti di musica del Conservatorio nisseno. Un’occasione unica per tanti giovani aspiranti musicisti che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il Maestro e condividere la loro passione ed il frutto del loro studio.

È stata la prima tappa del progetto “Uto Ughi per i Giovani”, che proseguirà domani giovedì 14 novembre a Gela con un doppio appuntamento. La mattina, dalle 11 in Chiesa Madre, l’iniziativa “Prove a porte aperte”: dialoghi con la musica, suoni e parole. Un momento riservato agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. La sera alle 20.30, invece, sempre in Chiesa Madre il concerto del maestro Ughi accompagnato dall’Orchestra gliarchiensemble sulle note delle celebri “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

Un grande evento culturale per il quale la città di Gela ha già risposto con interesse ed entusiasmo, prenotandosi all’evento gratuito già tutto esaurito da giorni. Per questo l’organizzazione ha predisposto un maxischermo all’ingresso della Chiesa Madre, per permettere così alla cittadinanza di prendere parte all’iniziativa in tempo reale.

Il progetto “Uto Ughi per i Giovani” è promosso dall’Associazione Culturale Milanollo con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana e del Comune di Gela, in partnership con la Fondazione Uto Ughi. L’iniziativa è sostenuta da Eni per promuovere il valore educativo e culturale della musica, soprattutto tra le nuove generazioni.