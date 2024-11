Caltanissetta. Premio Maggio dei Libri, l’istituto “Martin Luther King” entra nella rosa dei sei finalisti

Sabato 9 novembre 2024, si è tenuta online, nell’ambito delle aperture straordinarie previste dal piano di Valorizzazione del Ministero della Cultura, del Centro Per il Libro e la Lettura, la proclamazione in diretta dei vincitori dell’edizione 2024 del Premio Maggio dei Libri.

L’Istituto “Martin Luther King” di Caltanissetta, diretto dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto è entrato nella rosa dei sei finalisti del premio, su 636 scuole partecipanti. Il concorso dal titolo “Da Libriamoci al Maggio dei Libri” ha visto gli alunni dei tre ordini di scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado dell’Istituto, i rispettivi docenti impegnati, per tutto l’anno scolastico, in eventi culturali online coordinati dal docente referente e autore Salvatore Siina con il partenariato della casa editrice AG Book Publishing di Roma, la quale ha fornito i suoi autori nelle varie tappe del percorso letterario.

L’attività denominata “Il Libro dalla scrittura alla pubblicazione: alla scoperta di generi ed autori” si è articolata nel seguente modo: 13 novembre 2023 Incontro con l’autrice Ginevra Diletta Tonini Masella per la presentazione del libro “Il segreto del giardino”; 15 dicembre 2023 “Un albero carico … di Libri” incontri letterari con gli interventi di Stefania Mariani, Maria Sofia Palmieri e Salvatore Siina con il reading di lettura delle rispettive opere “Filastrocche natalose”, “La notte Bianca”, “Il teatro a modo mio … Scrivere testi e allestire spettacoli a misura di bambino”; 24 gennaio 2024 “Giornata Internazionale dell’educazione – Lettura di testi sul tema dell’educazione prodotti dagli alunni” madrina dell’evento l’editrice Angela Cristofaro; 21 marzo 2024 “Giornata mondiale della poesia – Echi di Primavera” reading di poesie sul tema prodotte dagli alunni, madrina della manifestazione la poetessa Marella Giovannelli; 8 maggio 2024 Maggio dei Libri “Micro Mini Mondo: piccole storie da raccontare in 10 righe” lettura di testi prodotti dagli alunni, madrina dell’evento l’autrice e illustratrice Indira Yakovenko. Tutte le produzioni degli alunni, per ogni evento in cui sono stati coinvolti, sono state raccolte e inserite in vari eBook scaricabili gratuitamente dal sito della casa editrice.

Si è trattato di un lavoro impegnativo che però ha pagato dal punto di vista formativo degli alunni e che ha dato i suoi frutti, con questo prestigioso traguardo tra le 6 migliori attività degli istituti scolastici d’Italia che hanno aderito al concorso. L’evento della proclamazione dei vincitori è stato coordinato da Mirna Molli, presenti i membri della giuria Filippo La Porta, Flavia Cristiano, Rebecca Fosser, Nicola Genga, Giuliana Marazzi, Rossella Pace e Francesca Vannucchi.