Caltanissetta. Il 28 novembre presentazione del progetto “Cre.DI.+23″: creatività e innovazione digitale per la comunità

Nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta, il 28 novembre, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Cre.DI.+23 Creatività e Digital Innovation”. Un’iniziativa innovativa che punta a contrastare la povertà educativa, rafforzare la coesione sociale e promuovere le competenze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) attraverso attività esperienziali destinate ai bambini e alle famiglie del centro storico.

Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le Politiche di Coesioni, e vede un partenariato composto da: Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane (capofila), Associazione Casa-famiglia Rosetta, Parrocchia Cattedrale, WWF Caltanissetta, Mo.V.I. di Caltanissetta, Comune di Caltanissetta, Istituto Comprensivo Vittorio Veneto.

Cre.DI.+23, della durata di 24 mesi, nasce per rispondere alle esigenze di un contesto sociale fragile, caratterizzato da marginalità economica e sociale, dispersione scolastica e digital divide. Il progetto si inserisce in un quadro di interventi già avviati sul territorio e mira a creare una rete educativa diffusa che coinvolga scuola, parrocchie, associazioni e famiglie, con l’obiettivo di: Ridurre l’abbandono scolastico, Promuovere competenze chiave e soft skill, supportare il benessere familiare e contrastare le disuguaglianze attraverso l’innovazione educativa. Beneficiari del progetto saranno 150 bambini tra i 5 e i 10 anni e le loro famiglie.

Il concept di CRE.Di.+23 interviene direttamente sulla comunità del centro storico, coinvolgendo gli stakeholder locali. Il progetto prevede laboratori esperienziali, attività ludiche e formative, oltre alla creazione di eventi comunitari, come la Festa dei Talenti, per valorizzare le capacità dei bambini e favorire l’integrazione. Come afferma Ermanno Pasqualino, Assessore alle Politiche Sociali: “Cre.DI.+23 rappresenta un’opportunità concreta per offrire ai nostri bambini e alle loro famiglie strumenti per superare le difficoltà del nostro tempo, investendo sulle competenze e sulla coesione sociale.” In Cre.DI.+23 vince la logica della rete, come evidenzia Sergio Mondello, Presidente Consorzio Sol.Co.: “Questo progetto nasce dalla collaborazione tra associazioni, enti pubblici e privati, per creare una comunità educante capace di rafforzare la capacità di contrastare il disagio dei più giovani ed accompagnarli in un percorso di crescita positiva”.



La giornata di presentazione si articolerà in due momenti distinti: la conferenza stampa presso la sala degli oratori di Palazzo Moncada e una festa per le famiglie e i bambini di pomeriggio presso il palazzo Moncada.

Conferenza stampa

Ore 10:30 – Saluti istituzionali:

• Ermanno Pasqualino, Assessore alle Politiche Sociali.

• Giuseppe Intilla, Dirigente Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta.

• Delegata I.C. Vittorio Veneto.

• APS Pro Loco di Caltanissetta.

Ore 10:45 – Presentazione dei partner:

• Sergio Mondello, Presidente Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane

• Giovanna Garofalo, Associazione Casa-Famiglia Rosetta.

• Filippo Maritato, Presidente Mo.V.I. Caltanissetta.

• Ennio Bonfanti, Presidente WWF Caltanissetta.

• Gaetano Canalella, Parroco della Parrocchia Cattedrale.

Ore 11:15 – Presentazione del progetto:

• Davide Capodici, Presidente Cooperativa Sociale La Salute.

Festa per Bambini e Famiglie – in collaborazione con la APS Pro Loco di Caltanissetta

Ore 16:00 Accoglienza e visita degli spazi di Palazzo Moncada, Caccia al tesoro, giochi e merenda per i più piccoli