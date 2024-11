Caltanissetta. All’Istituto “Manzoni” incontro sul tema “Questo non è amore” con la Divisione Anticrimine della Polizia

CALTANISSETTA. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25novembre, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, il Primo Dirigente della Polizia di Stato, d.ssa Patrizia Pagano, dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura è intervenuta ad un incontro con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Manzoni” di Caltanissetta.

Nella circostanza, la d.ssa Pagano ha spiegato ai ragazzi quale attività compie la Polizia di Stato e cosa prevede la normativa vigente sul delicato e attualissimo tema della violenza di genere. Un incontro che ha riscosso gran successo in termini di interesse e partecipazione da parte di alunni e docenti dell’Istituto Manzoni che hanno parecchio apprezzato lo spirito dell’iniziativa.