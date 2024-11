Caltanissetta accoglie la nuova Casa di Banco Alimentare: il 23 novembre Open Day

Caltanissetta è pronta ad accogliere la nuova Casa di Banco Alimentare della Sicilia ODV. È proprio il concetto di Casa che racconta il vero significato di costruire bene comune per il territorio, uno spazio dove persone, volontari, aziende e comunità possono incontrarsi per prendersi cura, uniti, delle fragilità e dare vita a progetti significativi e luminosi. Un luogo per supportare e sostenersi a vicenda. La nuova Casa di Banco Alimentare a Caltanissetta aprirà le sue porte sabato 23 novembre, alle ore 10.00, in via Santo Spirito 92.

«Senza il lavoro intenso e prezioso dei nostri volontari – afferma Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia – la Casa di Caltanissetta non avrebbe potuto nascere. Questa inaugurazione segna un passaggio importantissimo non solo per la pronta disponibilità di alimenti che avranno le strutture caritative, ma anche e soprattutto per la possibilità di dialogo, collaborazione e lavoro che offrirà con tutti i soggetti del territorio. Questa nuova tappa racconta la bellezza di dedicare tempo e risorse a un’area che desidera riscatto, contribuendo a creare una Rete sociale attenta alle fragilità e alle necessità delle persone. Siamo certi che dal cuore della Sicilia sapremo lanciare e diffondere uno sguardo e un messaggio di speranza».



In via Santo Spirito si respira, già da tempo, un’aria di fermento che punta al desiderio di sensibilizzare le nuove generazioni al valore del dono e della carità. Ecco perché il gruppo dei volontari – grazie alla collaborazione con Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia di Caltanissetta) – ha avviato già da mesi il progetto Orange Days che, entrando nel cuore della scuola, insegna agli studenti quanto sia importante, soprattutto come cittadini, combattere lo spreco e la povertà alimentare. A oggi più di 600 studenti hanno partecipato a questo percorso che si focalizza sui giovani per promuovere una visione positiva e dinamica del futuro.

Una nuova Casa necessita di collaborazione, cooperazione, supporto e rinforzi. Il nuovo magazzino di Caltanissetta ha bisogno di trasformarsi in un progetto sostenibile e partecipato. Per questo, venerdì 6 dicembre, grazie alla preziosa collaborazione con Villa Isabella, si terrà una cena di raccolta fondi intitolata “Galà di Natale, Sotto il cielo di Caltanissetta” per sostenere il progetto sul territorio. Chiunque voglia ricevere la brochure completa dell’evento e partecipare può scrivere a: comunicazione@siciliact.bancoalimentare.it

Sono tre, dunque, le date importanti su Caltanissetta da segnare in agenda con Banco Alimentare della Sicilia: Sabato 16 novembre Giornata della Colletta Alimentare; Sabato 23 novembre Open Day della nuova Casa e Venerdì 6 dicembre il Galà di Natale. Non potete mancare!