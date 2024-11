Anffas Caltanissetta. Svolta la giornata dedicata all’Odontoiatria Speciale: screening, confronto e proposte

Si è svolta a San Cataldo, preso il Villaggio dei Semplici della cooperativa sociale SIRE, la giornata dedicata all’Odontoiatria Speciale. Dalle ore 09,00 alle ore 13,15 l’equipe dell’Unità Operativa di Odontoiatria Speciale di Acireale, diretta dal prof. Riccardo Spampinato, ha effettuato lo screening su 50 pazienti con disabilità. Tante situazioni di normalità dentaria, alcuni casi in cui si richiede intervento chirurgico urgente, alcuni casi più severi. Alle ore 11,00 si è svolta la conferenza stampa ampiamente annunciata alla quale hanno preso parte il MdL Maurizio Nicosia, presidente ANFFAS Caltanissetta, il dr. Pippo Pastorello presidente di Noi per la Salute – Tina Anselmi, l’Avv. Gioacchino Comparato, Sindaco di San Cataldo e il prof. Riccardo Spampinato. Ha introdotto il tema Maurizio Nicosia il quale ha posto l’accento sull’improrogabile decisione che spetta alla Direzione Generale dell’ASP Caltanissetta, di porre in essere tutti gli atti che porteranno alla Convenzione tra ASP Caltanissetta e ASP Catania, volta all’apertura, presso l’U.O. Maddalena Raimondi di San Cataldo, di una Unità Operativa di Odontoiatria Speciale per persone con disabilità. Il Sindaco di San Cataldo ha riferito il lungo iter già percorso per giungere all’individuazione della struttura ospedaliera e i contatti avuti con i due Direttori Generali dell’ASP che si sono avvicendati nell’ultimo anno. Egli ha dichiarato convintamente il sostegno senza limiti al vasto numero di cittadini della nostra provincia che su questo tema non possono attendere altri rinvii. Il presidente Pastorello con dovizia di particolari ha tenuto a precisare che l’Unità Operativa di Odontoiatria Speciale è da incastonare nel più ampio progetto DAMA che riguarda per lo più percorsi facilitati per le cure ospedaliere rivolte alle persone con disabilità, ma non solo. Infine il prof. Spampinato ha tratteggiato la storia dell’Odontoiatria Speciale in Sicilia dichiarandosi assolutamente disponibile, dopo 20 anni di grandi sacrifici, a continuare a lavorare nell’interesse precipuo dei pazienti con disabilità e loro famiglie. Si è reso disponibile, ove richiesto, a formare nuovi medici odontoiatri ed equipe di operatori che desiderano imparare tecniche, tutt’altro che diffuse, di approccio professionale verso pazienti speciali che non potranno mai essere trattati alla stessa stregua di altri pazienti senza disabilità. Dal pubblico interventi di familiari e rappresentanti istituzionali (Assessore alle politiche sociali del comune di San Cataldo, Salvatore Citrano, Peppe Palermo, presidente del Comitato Consultivo ASP Caltanissetta, d.ssa Bice Domanti). Ha chiuso i lavori il presidente Nicosia con la lettura del messaggio pervenuto dal Sindaco di Caltanissetta, avv. Walter Tesauro; con il ringraziamento alla Giunta Municipale presente ai lavori (Marianna Guttilla, Michele Falzone e Salvatore Citrano). Un grande e sentito ringraziamento ai colleghi e collaboratori del prof. Spampinato e agli operatori di ANFFAS (Ass. Soc. Giusy Scarantino, D.ssa Alice Russo, Krizia Diliberto ed operatori di ANFFAS) per l’impegno profuso nell’organizzazione pregevole di tutta la giornata. Per chiudere un petit buffet.