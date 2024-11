Palermo. Sequestrata area di 12mila metri quadrati, accertata la contaminazione da idrocarburi

Un’area di oltre 12mila metri quadrati è stata sequestrata dalla polizia municipale di Palermo in via Messina Marine. All’interno c’erano anche tre cani di grossa taglia che sono stati affidati al canile municipale. Nell’area è stata accertata la contaminazione del sottosuolo con metalli pesanti e idrocarburi, la presenza di costruzioni con pericolo di crollo, un terreno libero e un campo di calcio per una superficie complessiva di circa 12.300 metri quadrati. I locali al piano terra dell’edificio principale erano adibiti per la maggior parte a deposito di materiale edile, Rae ed elettrodomestici in disuso. L’ambiente successivo ospitava attrezzi da palestra, altri ancora erano inibiti da pannelli in legno a seguito del crollo dei soffitti, così come altre porzioni di edifici parzialmente crollate e non agibili con potenziale pericolo. Vicino al campo di calcio, inoltre, sono stati scoperti dei corpi bassi adibiti ad uffici e spogliatoi. Benché non fosse stata rinnovata la concessione per l’uso del campo sportivo, una persona continuava ad occupare gli spazi concessi e anche porzioni del corpo principale dell’ex Istituto di Puericultura. I cani, legati, erano in condizioni molto precarie, senza acqua e cibo ed in ambienti cosparsi di rifiuti.