A Gela esauriti i 400 posti posti per il concerto del maestro Uto Ughi: previsto maxischermo all’esterno della Chiesa Madre

C’è grande attesa a Gela in vista del concerto del 14 novembre prossimo nella Chiesa Madre – Maria Santissima Assunta in Cielo: il maestro Uto Ughi, accompagnato dall’Orchestra gliarchiensemble, si esibirà sulle note de “Le quattro stagioni” di Vivaldi. L’evento, gratuito per la cittadinanza, inizierà alle 20.30. La città ha dimostrato da subito grande attenzione e sensibilità nei confronti di questa importante iniziativa culturale, prenotando in pochi giorni tutti i posti a disposizione (oltre 400).

Ecco perché, considerata l’elevata partecipazione della cittadinanza, l’organizzazione predisporrà inoltre un maxischermo all’esterno della Chiesa Madre, in modo da permettere anche a chi non ha fatto in tempo a prenotare il proprio posto di godere della bellezza delle esibizioni in tempo reale. Il concerto fa parte del progetto “Uto Ughi per i Giovani”, promosso dall’Associazione Culturale Milanollo con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana e del Comune di Gela, in partnership con la Fondazione Uto Ughi.

L’iniziativa è sostenuta da Eni ed è caratterizzata anche dall’evento “Prove a porte aperte”, in programma in Chiesa Madre la mattina del 14 novembre, durante il quale il maestro Ughi dialogherà con i giovani delle scuole gelesi. A Caltanissetta, invece, si terrà il 13 novembre presso il Teatro Margherita una Masterclass di alto perfezionamento in violino gratuita per i giovani studenti di Musica del Conservatorio.