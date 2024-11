A Gela approvato il comodato d’uso per l’attivazione di Macchitella Lab

A Gela la giunta comunale ha deliberato lo schema di contratto di comodato d’uso del fabbricato Ex Casa Albergo di Macchitella, propedeutico alla sua definitiva cessione in favore del Comune di Gela. L’Accordo Attuativo del 28 settembre 2017, stipulato tra Comune, Regione Siciliana e Eni S.p.A prevedeva l’intervento di ristrutturazione della Ex Casa Albergo per l’avvio del “Progetto Macchitella Lab”.

Il comodato d’uso avrà una durata di 3+2 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e con possibilità di rinnovo alla scadenza, per un periodo da definirsi in funzione dell’evoluzione della trattativa di cessione della proprietà dell’immobile relativa all’impegno del Comune di Gela ad acquisire la proprietà dell’immobile e di Ra.Ge. SpA di trasferire la stessa proprietà entro il termine di scadenza del contratto di comodato d’uso.

Il Comune, settore Sviluppo Economico, predisporrà entro 45 giorni dalla sottoscrizione del comodato d’uso, il protocollo di gestione tra Comune di Gela, Eni, Fondazione Mattei, Università Kore e Sicindustria, al fine di pervenire ad un quadro di sostenibilità finanziaria, individuando i costi di gestione da ripartire tra gli utilizzatori della struttura in modo da non gravare sul bilancio comunale. L’Eni si è impegnata a contribuire ai costi del Programma di Gestione del Progetto Macchitella Lab per l’importo massimo di €. 620.000,00.

La delibera consente di sbloccare l’iter per l’avvio di un Master universitario di II livello in “Protezione dell’ambiente e riqualificazione delle aree industriali” e di un corso di laurea professionalizzante in “Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale” che l’università Kore di Enna, di concerto con la stessa amministrazione comunale e d’intesa con Eni Corporate University spa, intendono attivare per l’anno accademico 2025-2026”.nGrossa soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Terenziano Di Stefano, che aveva inserito nel suo programma elettorale lo sblocco del progetto Macchitella Lab.