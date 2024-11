A Gangi in visita 23 buyer internazionali per scoprire le bellezze artistiche e monumentali del territorio

Ventitré buyer internazionali, provenienti da diverse parti del mondo (Europa, Canada, Stati Uniti e India), hanno visitato Gangi. Il Borgo più bello d’Italia è stato tra i comuni Siciliani che ha partecipato, con un proprio spazio espositivo, alla BTE la Borsa del turismo Extralberghiero 2024 organizzata, lo scorso fine settimana, a Palermo da Confesercenti Sicilia.

La visita dei Buyer è stata l’occasione per presentare Gangi e le sue bellezze artistiche e monumentali e tutte quelle strutture extralberghiere presenti come: B&B, case vacanza, agriturismi e casali ma anche l’iniziativa delle case a 1 euro, l’enogastronomia, i Cammini di Sicilia e l’iniziativa del Turismo delle Radici. Assieme al sindaco Giuseppe Ferrarello ad accogliere e accompagnare il gruppo è stato l’assessore Stefano Sauro e il consigliere comunale Carmelo Giunta.

Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello. “Ringrazio Confesercenti per l’organizzazione di questa importante vetrina punto di riferimento per la promozione turistica siciliana di quelle località ancora poco conosciute, la presenza dei Buyer ci ha consentito di presentare il nostro paese ma anche i diversi cammini di Sicilia che lo attraversano come: la via Francigena, l’itinerario dedicato a San Giacomo e ancora il Turismo delle Radici, dove siamo comune capofila per la Sicilia. Un ringraziamento va anche a Michele Migliazzo, Gandolfo Zaffora, Aldo Conte e al centro commerciale naturale di Gangi sia per la partecipazione alla BTE e sia per l’accoglienza ai Buyer”.