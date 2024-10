Tre giovani tifosi del Foggia perdono la vita in un tragico incidente stradale

Avevano 13, 17 e 21 anni i giovani tifosi del Foggia morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a pochi chilometri da Potenza, dove avevano assistito a una gara (finita 1-1) valida per la nona giornata del girone C della serie C di calcio.

L’ incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi: un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 “Basilicata soccorso all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano”.

Al lavoro sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco e la Polizia per gli accertamenti sulla dinamica: le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza.