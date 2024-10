Seconda Categoria. Il Real Gela resta in dieci e perde 6-1 contro lo Sporting Casale

In Seconda Categoria dopo i due anticipi con altrettante vittorie per l’Amo Gela Dorica e il Riesi 2002, la domenica non è stata particolarmente tenera nei confronti della terza nissena impegnata questa domenica in campionato nel girone G.

Il Real Gela di Angelo Gaccione ha infatti perso nettamente 6-1 contro lo Sporting Casale, squadra di Catenanuova. I gelesi, in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie ad un calcio di rigore trasformato da Spadaro, nella ripresa hanno subito il ritorno dei padroni di casa.

Ciò è accaduto anche grazie all’espulsione di Spadaro che ha permesso ai padroni di casa di attaccare con l’uomo in più. Alla fine il confronto s’è chiuso con un risultato tennistico a favore dei padroni di casa. Il Real Gela in classifica resta fermo a quota 4 e viene agganciato dal Riesi 2002, mentre l’Amo Gela Dorica è vice capolista con 7 punti contro i 9 della capolista Sporting Casale.