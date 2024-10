Santa Caterina. Assunto il nuovo responsabile dell’area finanziaria del Comune

SANTA CATERINA. Prosegue il rafforzamento della macchina burocratica comunale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito, ha infatti annunciato l’avvenuta assunzione del nuovo responsabile dei Servizi Finanziari. Si tratta del dott. Ettore Perricone di Delia.

L’ assunzione di oggi – ha ricordato il sindaco – rappresenta un altro caposaldo nel processo di consolidamento e rifondazione del Comune, che apre nuove prospettive anche nel processo di “normalizzazione” dell’Ente.

Il primo cittadino caterinese ha spiegato di aver già dato mandato agli uffici di predisporre gli atti e le procedure per definire la “perizia di variante” che riguarda la Scuola Media Zanella. Si tratta di una variante che prevede una integrazione di somme aggiuntive (120 mila euro da aggiungere agli 880 mila euro) per intervenire in maniera efficace sulla copertura dell’immobile, ma anche per interventi necessari agli impianti e ai servizi igienici al fine di consegnare, si spera entro fine anno, la scuola media in condizioni ottimali e al tempo stesso in grado di accogliere in maniera adeguata gli alunni caterinesi.