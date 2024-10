San Cataldo. Per la “Fera Ranni” tre vie dedicate ai parcheggi riservati a persone con disabilità

SAN CATALDO. La Fiera di San Cataldo, altrimenti nota come la “Fera Ranni” non è solo divertimento, ma anche inclusione. In questo senso, l’amministrazione comunale ha inteso ricordare che, per garantire accessibilità a tutti durante la Fiera, sono state dedicate ben tre vie ai parcheggi riservati alle persone con disabilità: Via Torino, Via Nivea e Via Santa Maria Mazzarello.

Lunedì 14 ottobre, inoltre, sarà giornata dedicata proprio alla disabilità e all’inclusione con le giostre che saranno a disposizione proprio delle persone con disabilità per una città più inclusiva e a misura d’uomo.