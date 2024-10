Riesi. La compagnia teatrale Angelo Musco vince nella Rassegna Teatrale di Acate con miglior spettacolo e regista

RIESI. Grande successo per la compagnia Teatrale Angelo Musco di Riesi alla rassegna teatrale che s’è svolta ad Acate. Qui la compagnia teatrale riesina è stata premiata ancora una volta come miglior spettacolo in assoluto con ” Cu Siti, Chi Vuliti, Li Purtastivu Li Sordi ” e come migliore regista con Guglielmo Gallè.

Questi i componenti della compagnia Teatrale Angelo Musco: Salvatore La Rocca, Rosangela Volpe, Angelo Bellina, Alessandra Ficicchia, Giuseppe Forcella, Salvatore Ministeri, Francesca Carruba, Carmela Butera, Cristian Perrotti, Giuseppe Toninelli, Luigi Liberale, Ester Carruba, Nadia Toninelli, Anna Selvaggio, Maurizio Giuliana, Vincenzo Scibetta, Guglielmo Gallè, Antonio Lana , Giusy Amodeo e Rino Cigno