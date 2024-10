Rassegna stampa. Caltanissetta, affidato appalto per installare altre 27 telecamere in città

Il sistema di videosorveglianza cittadina sarà presto potenziato con la installazione di altre 27 video-camere che saranno collocate nelle zone nelle quali si avverte maggiormente la necessità di rafforzare la sicurezza, e soprattutto nel centro storico, con il finanziamento di 249.999,96 euro concesso dal Ministero dell’Interno con il programma operativo “Legalità 2014-2020″. I lavori per la collocazione delle nuove video-camere sono stati appaltati dal Comune e sono stati aggiudicati alla ditta Wish Network srl di Carini, in provincia di Palermo, che ha offerto il ribasso del 15,13% sull’importo a base d’asta di 196.472,42 euro, oltre a 56.030 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed elementi migliorativi delle caratteristiche tecniche della fornitura e soluzioni più consone rispetto a quelle previste dal capitolato di appalto. Le nuove video-camere saranno collocate nei pressi della sede del comando della polizia municipale della via Di Gasperi, in via degli Orti, via Napoleone Colajanni, al civico 11 della via Consultore Benintendi, agli incroci della via Benintendi con la via Fornaia e la via Nicolò Palmeri, agli incroci della via Ferdinando I con le vie Don Minzoni, Italo Calvino ed Elsa Morandi, allo stadio comunale Tomaselli, agli incroci della via Lanzirotti con le vie Narese e Firenze del quartiere Provvidenza. E poi: agli incroci della via Danesi con la via Abba, di corso Umberto con la chiesa sant’Agata, della via Redentore con la via Calafato e la via Messina. E ancora nel Largo Barile, nella scalinata di accesso all’ufficio tecnico comunale del viale Amedeo e nella piazza Piccola Conceria, nella scuole medie “Verga” e Cordova, nel museo del palazzo Moncada, all’ospedale S. Elia, all’ortofrutta della via Bloy e negli uffici di ragioneria del palazzo comunale.