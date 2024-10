Promozione. Nell’anticipo finisce 1-1 tra Serradifalco e Gemini: a Condello risponde nel 2° tempo Velardi

In Promozione s’è conclusa con il risultato finale di 1-1 l’atteso confronto tra Serradifalco e Gemini. Al Valentino Mazzola serradifalchesi in vantaggio dopo 21 minuti con Condello che, su punizione ha trafitto il portiere De Miere.

Partita molto maschia con diversi ammoniti dall’una e dall’altra parte. Insomma, non è mancato certo l’agonismo in questa sfida, ma non si sono registrati episodi gravi con espulsi. Partita combattuta con il Serradifalco che, in vantaggio, è stato abile nelle ripartenze contro un Gemini che, superato il momento difficile dello svantaggio, ha alzato il baricentro del proprio gioco.

Questo è accaduto soprattutto nel secondo tempo. Agrigentini sempre sul pezzo e in grado di pareggiare i conti al 68′ con la rete di Vilardi di testa. Alla fine, 1-1 che ci può stare tra un Serradifalco al terzo pareggio in tre gare disputate e un Gemini che, a San Cataldo, ha confermato il suo valore di squadra in grado di ambire alle alte sfere del campionato.