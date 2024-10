Promozione girone C. Il Serradifalco perde in rimonta 1-2 a Giarre, gol nel primo tempo di Piazza

Sconfitta esterna, la prima di questo campionato, per il Serradifalco Calcio nel girone C del campionato di Promozione. I falchetti sono stati battuti 2-1 in rimonta da un Giarre che, dopo aver subito nel primo tempo la rete del vantaggio serradifalchese, nella ripresa ha spinto con forza, e sfruttando i cambi dalla panchina e il calo degli ospiti, è riuscito a far suo il match.

Vantaggio serradifalchese di Stefano Piazza e partita che sembra mettersi bene per i falchetti nonostante il Giarre le tenti tutte per riequilibrare le sorti del confronto. Nel secondo tempo, tuttavia, i padroni di casa accelleranno e il neo entrato Bozzanga la pareggia con una conclusione sotto misura che non lascia scampo a Licata.

Nel finale il sorpasso per merito di Tornitore che di testa ha superato Licata per il definitivo gol del 2-1. Per il Serradifalco è così arrivata la prima battuta d’arresto in campionato in quattro gare giocate. I falchetti, al momento penultimi, sabato prossimo affrontano in casa i catanesi del Belpasso, che li precedono di un solo punto in classifica, in una sorta di spareggio per allontanarsi dalla zona calda della classifica.